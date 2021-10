Policjant z grupy Speed po służbie zatrzymał złodzieja Data publikacji 01.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant grupy Speed, będący na zakupach w jednym z grudziądzkich sklepów, zatrzymał na gorącym uczynku złodzieja. Wprawdzie ukradł on kilka drobnych rzeczy niewielkiej wartości, za co został ukarany mandatem, ale, jak się okazało, ciążyło na nim 15 nakazów doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie trafił po wykonaniu niezbędnych czynności.

Bycie policjantem to praca 24 godziny na dobę. Co udowodnił policjant z Grudziądza, na co dzień walczący z piratami drogowymi w ramach grupy Speed, a przekonał się o tym 54-letni mieszkaniec Zabrza, który dosłownie na oczach policjanta ukradł kilka produktów na kwotę niespełna 35 zł. Funkcjonariusz, widząc całe zdarzenie, natychmiast zatrzymał mężczyznę, po czym przekazał go sklepowej ochronie.

Przybyły na miejsce patrol ustalił dodatkowo, że ciąży na nim 15 czynnych nakazów doprowadzenia do zakładu karnego. Za kradzież mężczyzna otrzymał mandat, a po niezbędnych czynnościach został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone wyroki.

(KWP w Bydgoszczy / mw)