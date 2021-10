Kierował samochodem mając ponad 2 promile - zatrzymał go policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość policjanta z mieleńskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby, zakończyła niebezpieczną podróż nietrzeźwego kierującego. 58-latek, który jechał „zygzakiem” miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjant uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę. Mężczyzna został zatrzymany, a za swoje bezmyślne zachowanie usłyszy zarzuty.

Zawód policjanta to nie łatwa służba, to nie praca w zawsze określonych godzinach, gdzie zamykając przysłowiowe drzwi, zapominamy o niej. Koszalińscy policjanci niejednokrotnie pokazują, że służbę pełni się niemal całą dobę. Dlatego nie są obojętni, gdy dzieje się coś niepokojącego w ich pobliżu lub ktoś popełnia przestępstwo czy wykroczenie. Również i tym razem czujność policjanta przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwego kierującego, który swoim zachowaniem na drodze stworzył ogromne niebezpieczeństwo.

Policjant w dniu wolnym od służby zauważył, jak kierujący oplem w Sianowie przy ul. Słowackiego ma wyraźne problemy z zapanowaniem nad pojazdem. 58-latek wykonywał bardzo niebezpieczne manewry, samochód jechał praktycznie całą szerokością jezdni, to wzbudziło zainteresowanie funkcjonariusza.

Policjant, wykorzystując odpowiedni moment, gdy opel zatrzymał się na jezdni, uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę, wyciągając kluczyk ze stacyjki. W trakcie ujęcia wyczuwalna była od kierowcy silna woń alkoholu. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiony został oficer dyżurny koszalińskiej komendy.

Po przyjeździe na miejsce wezwanego patrolu i przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu okazało się, że 58-latek miał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za swoje bezmyślne zachowanie już usłyszał zarzut i odpowie przed sądem.

Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanta kolejny nieodpowiedzialny kierowca nie doprowadził do tragedii na drodze.

(KWP w Szczecinie / kp)