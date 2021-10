Werbował przestępców do oszustw na „policjanta”. Seniorzy stracili ponad ćwierć mln zł Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lublina udowodnili 32-latkowi udział w oszustwach na „policjanta”. Zadaniem mężczyzny było zwerbowanie oraz odpowiednie przygotowanie osoby odbierającej pieniądze od emerytów. W wyniku działań mężczyzny dwie seniorki z Lublina straciły łącznie niespełna 270 tysięcy złotych. Mieszkaniec Warszawy został już tymczasowo aresztowany.

Do oszustw doszło na przełomie marca i kwietnia 2021 r. w Lublinie. Przestępcy, podszywając się pod policjanta i prokuratora, dzwonili do emerytów z Lublina. Fałszywy funkcjonariusz twierdził, że prowadzona jest akcja mająca na celu zatrzymanie groźnych przestępców. By plan mógł się zrealizować, konieczna miała być pomoc seniorów. W historię uwierzyły dwie emerytki. Kobiety przekazały podstawionej policjantce wszystkie oszczędności. Łącznie łupem przestępców padło 270 tysięcy złotych.

Pracujący nad sprawą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wspierani przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej, dokładnie prześledzili okoliczności sprawy. Podjęte działania pozwoliły już wcześniej zatrzymać 30-latkę, która odebrała pieniądze od emerytów. Funkcjonariusze wiedzieli, że kobieta nie działała sama. Została zwerbowana przez innego uczestnika przestępstwa. Osobą odpowiadającą za przygotowanie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt okazał się być 32-letni mieszkaniec Warszawy.

Mężczyzna ukrywał się przez kilka miesięcy. W ręce policjantów wpadł w ubiegłym tygodniu z powodu wykroczenia drogowego. Funkcjonariusze ze stołecznej drogówki zatrzymali pojazd, którym jechał 32-latek z powodu poruszania się bus pasem.

32-latek usłyszał dwa zarzuty udziału w oszustwie. Na wniosek policjantów oraz prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Możliwe, że sprawca ma na swoim koncie więcej tego typu przestępstw.

(KWP w Lublinie/ mw)