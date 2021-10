Masowo sprzedawali w Internecie podrobione perfumy Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania podjęte przez olsztyńskich policjantów zakończyły się zlikwidowaniem magazynu z podrobionymi perfumami oraz ustaleniem i zatrzymaniem pięciu osób podejrzanych o sprzedaż nielegalnego towaru w Internecie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przestępcy mogli wprowadzić w błąd blisko 12 tysięcy kupujących na terenie kraju. Zatrzymane trzy kobiety i dwóch mężczyzn usłyszało już zarzuty oszustwa i wprowadzenia do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ.

Wspólne działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, doprowadziły do rozbicia grupy osób, trudniących się handlem nielegalnym towarem za pośrednictwem Internetu. W toku wykonywanych zadań funkcjonariusze wpadli na trop pięciu osób, oferujących w sklepach internetowych podróbki markowych perfum.

W ostatni poniedziałek września (27.09.2021) funkcjonariusze w jednym z wynajmowanych pomieszczeń w centrum Olsztyna znaleźli około 2 700 sztuk podrobionych perfum przygotowanych do sprzedaży. Kolejne 200 sztuk nielegalnego towaru policjanci zabezpieczyli podczas przeszukań w mieszkaniach podejrzanych. Trzy kobiety (28-, 30- i 31-latka) oraz dwóch mężczyzn (52- i 29-latek) zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

W trakcie dalszych czynności śledczy ustalili, że grupa w trakcie swojej działalności sprzedała podróbki blisko 12 tysiącom kupujących z terenu całego kraju. We wtorek cała piątka usłyszała zarzuty oszustwa oraz wprowadzenia do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz środka przymusu - zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie blisko 43 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ.

Poniższy film rozpoczyna i kończy plansza z napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Na filme zarejestrowano moment wyprowadzenia przez policjantów zatrzymanych dwóch kobiet z budynku komendy do radiowozu. Na kolejnych ujęciach, pochodzących z wnętrza przeszukiwanego pomieszczenia, widoczne są regały z poustawianymi na nich perfumami.

Film Prowadzenie zatrzymanego i zabezpieczone perfumy Opis filmu: Prowadzenie zatrzymanego i zabezpieczone perfumy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Prowadzenie zatrzymanego i zabezpieczone perfumy (format mp4 - rozmiar 20.35 MB)

Zatrzymana kobieta prowadzona przez policjantów

Zabezpieczone przedmioty, m.in. perfumy i gotówka

Zabezpieczone podróbki perfum

(aj/tm)