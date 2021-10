Pies policyjny "Lachora" pomógł w odnalezieniu 83-letniej kobiety Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przewodnik psów służbowych wydziału prewencji szczecińskiej komendy wraz z psem patrolowo-tropiącym pomogli w odnalezieniu zaginionej kobiety. Po blisko czterech godzinach poszukiwań Lachora doprowadziła i wskazała miejsce, w którym znajdowała się seniorka. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Gryfinie otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 83-letniej mieszkanki miejscowości Krzywin. Kobieta cierpiąca na demencję starczą w godzinach popołudniowych bez słowa wyszła z domu, o czym poinformowała tamtejszych policjantów rodzina. Do szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych dołączył także szczeciński przewodnik psa służbowego st. aspirant Marcin Jaroszyński ze swoim psem patrolowo-tropiącym o imieniu „Lachora”.

Czworonożny funkcjonariusz po nawęszeniu przedmiotu należącego do seniorki podjął pracę węchową. Po przejściu kilkuset metrów od miejsca zamieszkania kobiety, Lachora wskazała kierunek, którym najprawdopodobniej szła 83-latka.

Po kilku godzinach poszukiwań na terenach bagnistych i trudno dostępnych funkcjonariusze odnaleźli wyziębioną i zdezorientowaną kobietę, którą przekazano załodze pogotowia ratunkowego.

Odnalezienie seniorki to w głównej mierze zasługa policyjnego psa tropiącego, bez którego pomocy trudno by było odnaleźć zaginioną.

Apelujemy do osób opiekującymi się starszymi i schorowanymi członkami swojej rodziny o zwrócenie większej uwagi na swoich podopiecznych. Oddalenie się z domu starszej i schorowanej osoby bez opieki stwarza poważne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Zdarza się, że seniorzy mają problemy z pamięcią, co dodatkowo utrudnia im powrót do miejsca zamieszkania.