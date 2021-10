Ślubowanie, awanse i wyróżnienia policjantów Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło trzydziestu ośmiu funkcjonariuszy. Wręczono także „Kryształowe Serca” oraz powitano w gronie oficerów policjantów, którzy w ostatnim czasie otrzymali awans na stopień „podkomisarza policji”.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął ślubowanie od trzydziestu ośmiu nowych policjantów.

- Na początku, pozwólcie, że zwrócę się do policjantów, którzy przed chwilą wypowiedzieli słowa Roty. Wypowiedzieliście najważniejsze słowa, jakie wypowiedzieć może polski policjant. W słowach tych zawarty jest cały etos, zawarte jest wszystko to, o czym zawsze powinien pamiętać policjant. Mówiłem to wiele razy, ale powtórzę raz jeszcze, w momencie, gdy nie będziecie wiedzieli jak się zachować, jaką podjąć decyzję, wystarczy sięgnąć pamięcią do tych słów... – tymi zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów, którzy złożyli ślubowanie.

Funkcjonariusze trafili do jednostek miejskich i powiatowych naszego województwa: dwudziestu czterech do Bydgoszczy, trzech do Tucholi, dwóch do Chełmna oraz po jednym do: Torunia, Grudziądza, Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy, Mogilna, Radziejowa, Wąbrzeźna, Żnina i OPP. Wśród przyjętych do służby policjantów jest siedem kobiet.

Podczas uroczystości wręczono także akty mianowania na pierwszy stopień oficerski „podkomisarza policji” pięciu policjantom naszego garnizonu. Ci funkcjonariusze także usłyszeli słowa gratulacji pod swoim adresem.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia „Kryształowych Serc”, których nie wręczono podczas głównych uroczystości w lipcu. „Kryształowe Serce” to honorowe wyróżnienie przyznawane policjantom za wzorową i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców zarówno w czasie służby, ale też w czasie wolnym. Z inicjatywą stworzenia tego wyjątkowego wyróżnienia Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy cztery lata temu. Podczas piątkowej uroczystości statuetki otrzymali:

- post. Sebastian Kufel – funkcjonariusz OPP w Bydgoszczy, który podczas pełnienia służby podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytego spod gruzów zawalonego budynku;

- st. asp. Szymon Nowicki – funkcjonariusz KMP w Grudziądzu, który bez chwili zawahania w asyście Straży Pożarnej wszedł do mieszkania objętego pożarem, a następnie w miejscu bezpiecznym podjął czynności ratujące życie poszkodowanego mężczyzny;

- asp. szt. Krzysztof Zakrzewski – funkcjonariusz KPP w Rypinie - udzielając profesjonalnej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, uratował jego życie;

- mł. asp. Bartosz Gałkowski – funkcjonariusz KPP w Rypinie, dzięki którego reakcji i posiadanej wiedzy uratowano życie kobiety chorującej na cukrzycę;

- sierż. Piotr Sylwerski – funkcjonariusz KPP w Rypinie, który podjął czynności ratujące mężczyznę podczas próby samobójczej;

- sierż. szt. Leszek Nowak – funkcjonariusz Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Bydgoszczy, który dwukrotnie w trakcie pełnionej służby zapobiegł próbom samobójczym osób chcących skoczyć z mostu do zbiornika wodnego oraz okaleczających się w okolicach nadgarstka;

- policjant z pionu kryminalnego KWP w Bydgoszczy, dzięki którego zaangażowaniu i samozaparciu odnaleziono w lesie zaginionego mężczyznę cierpiącego na zaniki pamięci;

- mł. asp. Maciej Baranowski – funkcjonariusz OPP w Bydgoszczy, zapobiegł próbie samobójczej mężczyzny usiłującego skoczyć z mostu do zbiornika wodnego oraz zapobiegł wykrwawieniu się drugiej osoby z podciętym nadgarstkiem.

- Obie idee, czyli odsłonięcie „Kamienia Pamięci” oraz przyznawanie „Kryształowych Serc”, to przedsięwzięcia, które odbywają się dzięki inicjatywie policyjnych związków zawodowych. To bardzo dobrze... – powiedział asp. szt. Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Policjantom składającym ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!

Awansowanym i wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.