Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę bez uprawnień Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji II w Krakowie po służbie interweniował wobec nietrzeźwego kierowcy, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz 54-letni mieszkaniec gminy Biskupice musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Grozi mu wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat .

W miniony piątek, 01.10.2021 r., będący w czasie wolnym od służby policjant Komisariatu Policji II w Krakowie, jadąc drogą krajową 94 zwrócił uwagę na audi jadące przed nim całą szerokością jezdni. Sposób jazdy kierującego wskazywał, że może on być nietrzeźwy. Funkcjonariusz postanowił go zatrzymać a równocześnie swoje podejrzenia przekazał dyżurnemu wielickiej jednostki. Tymczasem kierujący audi skręcił w kierunku miejscowości Przebieczany. Policjant pojechał za nim. Gdy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 966 kierowca zwolnił z uwagi na zator drogowy, policjant wysiadł ze swojego samochodu, podbiegł do audi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki i zatrzymał kierowcę. Kiedy na miejsce przybyli mundurowi z Komisariatu Policji w Gdowie potwierdzili podejrzenia funkcjonariusza. Badanie alkomatem wykazało u 54-letniego kierowcy audi ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu danych kierującego okazało się, że nie on posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów i dotkliwe konsekwencje finansowe.

(KWP w Krakowie / mw)