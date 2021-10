Policjanci zatrzymali 18-latka, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad swoim psem Data publikacji 04.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Przymorza zatrzymali 18-latka, podejrzanego o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna usłyszał zarzuty za to przestępstwo, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W miniony piątek policjanci z komisariatu na ul. Obrońców Wybrzeża odebrali zgłoszenie o tym, że 20 września tego roku w windzie jednego z bloków na Przymorzu, mężczyzna znęcał się nad psem. Podczas przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu, który zarejestrował całe zdarzenie. Na filmie widać jak sprawca między innymi kopie psa, zadając ból zwierzęciu. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli pracować nad sprawą i jeszcze tego samego dnia zatrzymali 18-latka z Gdańska, podejrzewanego o ten czyn. Podczas czynności policjanci odebrali mężczyźnie psa i przekazali zwierzę do schroniska.

Wczoraj zatrzymany 18-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem i został doprowadzony do prokuratury, z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych. Na wniosek funkcjonariuszy prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt. Policjanci złożyli także wniosek do Urzędu Miasta w Gdańsku o całkowite pozbawienie 18-latka praw do psa.

Za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)