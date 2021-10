Oszukiwali metodą na policjanta - wpadli w ręce prawdziwych stróżów prawa Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ustalili dane personalne dwóch osób podejrzewanych o próbę oszustwa tzw. metodą na policjanta. 23-latek i jego o rok młodsza wspólniczka zatrzymani zostali w Warszawie, a wpadli dzięki reakcji przypadkowego przechodnia.

30 września 2021 roku około 14.30 policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące dwojga podejrzanie zachowujących się osób. Jak wynikało z relacji przypadkowego przechodnia, młody mężczyzna wraz z towarzyszącą mu kobietą mieli zaglądać pod samochody zaparkowane pod jednym z dyskontów spożywczych w łódzkiej dzielnicy Widzew. Ponieważ sprawcy kradzieży katalizatorów samochodowych typując miejsce popełnienia przestępstwa działają w podobny sposób, policjanci postanowili zainteresować się tą sprawą.

Po dotarciu do opisanych osób i sprawdzeniu ich tożsamości okazało się, że para ta przyjechała ze stolicy. W rozmowie z policjantami nie byli oni w stanie racjonalnie uzasadnić powodu swojego pobytu w Łodzi. Ponieważ legitymowani nie posiadali przy sobie niedozwolonych przedmiotów, po sprawdzeniu wsiedli w swój pojazd i odjechali z miejsca kontroli. Po kilkunastu minutach z policjantami ponownie skontaktował się dyżurny. Jak wynikało z przekazanej im informacji, kilkadziesiąt minut wcześniej doszło do oszustwa metodą na policjanta, gdzie starsza osoba nakłoniona została do wzięcia kredytu o wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mechanizm działania sprawców polegał na wprowadzeniu pokrzywdzonego w błąd poprzez utwierdzenie go o konieczności współpracy z Policją w celu zdemaskowania rzekomych oszustów pracujących w banku. Osoba dzwoniąca na telefon stacjonarny seniora uzyskała jego adres podając się z pracownika poczty. Kolejny telefon wykonany został przez rzekomego policjanta, który namówił pokrzywdzonego do wypłaty pieniędzy z banku i pozostawienia ich pod kołem pojazdu. Pokrzywdzony zorientował się, że został oszukany dopiero w chwili, gdy namówiony przez sprawców próbował zaciągnąć kolejną pożyczkę w banku.

Po tej relacji dyżurnego policyjni wywiadowcy zrozumieli powód dziwnego zachowania się wcześniej kontrolowanej pary. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która pozwoliła na zatrzymanie podejrzanych, którzy zdążyli wrócić do swojego miasta. Ostatecznie zabrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów przestępstwa oszustwa zagrożonego karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępczy duet na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew został aresztowany na 3 miesiące przez sąd. Dalsze czynności prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / mw)