Z pomocą nieprzytomnemu przyszli dzielnicowi Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Hajnowscy dzielnicowi pomogli mężczyźnie, który w swoim garażu stracił przytomność. Dzielnicowy wiedział, że mieszkający w jego rejonie służbowym 66-latek choruje na cukrzycę. Policjanci udzielili mu niezbędnej pomocy i na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia. Mężczyzna pod opieką ratowników trafił do szpitala.

W niedzielę wieczorem (3.10.2021) hajnowski dzielnicowy otrzymał telefon od mieszkańca swojego rejonu służbowego, że w jednym z garaży przy ulicy Przytorowej leży jego właściciel. Dodał, że prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Mundurowi od razu udali się we wskazane miejsce i znaleźli już nieprzytomnego mężczyznę. Młodszy aspirant Adam Samocik znał 66-latka i wiedział, że choruje on na cukrzycę. Policjanci podejrzewali, że zapadł on w śpiączkę cukrzycową. Dzielnicowi sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny i ułożyli go na znajdującym się w garażu materacu. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowali funkcje życiowe mężczyzny, a następnie przekazali go zespołowi medycznemu. 66-letni hajnowianin w porę trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)