Policjant zainicjował charytatywny rajd rowerowy Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krośnieński policjant zainicjował organizację charytatywnego rajdu rowerowego. W zawodach wzięło udział blisko 100 uczestników, promując ideę służby oraz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Celem rajdu było wsparcie fundacji opiekującej się dziećmi poległych na służbie policjantów, strażaków i żołnierzy.

Mł. asp. Arkadiusz Pałys — to krośnieński policjant, ratownik medyczny oraz strażak ochotnik, którego pasją jest pomaganie innym. Od kilku lat organizuje charytatywne projekty, które zwracają uwagę na ważne społecznie problemy oraz integrują środowiska służb ratowniczych regionu.

Z inicjatywy krośnieńskiego funkcjonariusza narodził się pomysł wsparcia fundacji „Dorastaj z Nami”, pomagającej dzieciom funkcjonariuszy, którzy polegli lub zostali poszkodowani na służbie. Zbiórkę na rzecz fundacji połączono z obchodami 100-rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Pomysł na organizację charytatywnego rajdu rowerowego spotkał się z aprobatą policyjnych oraz strażackich środowisk regionu, samorządowców, a także organizacji społecznych działających na terenie powiatu krośnieńskiego i strzyżowskiego.

Uczestnicy 100-km rajdu zostali podzieleni na dwie grupy kolarskie, startujące w tym samym czasie z Krosna i Strzyżowa. Celem zawodników było dotarcie do mety zlokalizowanej we Frysztaku, gdzie zaplanowano złożenie wieńców oraz uczczenie pamięci nieżyjących funkcjonariuszy. Ostatnim elementem rajdu był przejazd do przystani w Dolinie Wisłoka, gdzie na uczestników czekał regeneracyjny posiłek.

Podsumowując sportową rywalizację na trasie rajdu, organizatorzy zaprosili mieszkańców regionu do uczestnictwa w tzw. Rajd Challange. Celem proponowanego „wyzwania” jest popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu i promocja zdrowego stylu życia. Uczestnicy „Rajd Challange”, poza możliwością nominacji kolejnych ekip do realizacji nowych wyzwań, mogą również wesprzeć finansowo fundację „Dorastaj z Nami”.

(KWP w Rzeszowie / kp)