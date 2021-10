Miała problem z poruszaniem się, nie mogła otworzyć drzwi. Funkcjonariusze dotarli do kobiety przez okno Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w asyście strażaków wchodzili przez okno do mieszkania, w którym kobieta potrzebowała pomocy. Potrzebowała działania służb, bo upadła i nie była w stanie samodzielnie się poruszać. Po wejściu funkcjonariusze szybko zlokalizowali kobietę, do której wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowana trafiła pod opiekę lekarzy.

Gorzowscy policjanci w poniedziałek (4.10.2021) po godzinie 13.00 otrzymali zgłoszenie od kobiety, która nie była w stanie samodzielnie otworzyć mieszkania. Kilka chwil po tej informacji funkcjonariusze byli już na ulicy Łokietka. Na miejscu wspólnie ze strażakami wstępnie rozeznali się w sytuacji. Decyzje musiały zapadać szybko, nikt nie był w stanie dokładnie określić stanu zdrowia zgłaszającej. W środku była kobieta, która nie mogła się poruszać. Drzwi były zamknięte od wewnątrz. Służby sprawdziły, że można wejść do mieszkania przez okno. Z pomocą drabiny i specjalistycznego sprzętu strażacy utorowali drogę policjantom, którzy weszli do mieszkania. Tam funkcjonariusz szybko dotarł do 58-letniej kobiety, która była w salonie na podłodze. Nie mogła samodzielnie wstać i otworzyć drzwi. Nikt z sąsiadów nie był w stanie jej pomóc, bo nie mieli klucza. Wejście przez okno było jedynym rozwiązaniem. Na szczęście kobiecie udało się telefonicznie wezwać służby.

Została jej udzielona pierwsza pomoc, a na miejsce wezwano pogotowie. Wspólnymi siłami została wyniesiona z mieszkania do karetki. Dzięki współpracy kilku służb kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)