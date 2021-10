Tragiczny wypadek w Sobótce. Policjanci, strażacy i ratownicy działają na miejscu zdarzenia Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od wpłynięcia informacji o tragicznym zdarzeniu w nieczynnej kopalni w Sobótce na miejscu swoje czynności prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sobótce oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspierani przez mundurowych z Oddziału Prewencji Policji. Niestety, podczas kursu nurkowego organizowanego w nieczynnej kopalni, śmierć poniosły trzy osoby. Cały czas trwają działania mające na celu ustalenie, w jaki sposób doszło do tej tragedii.

W niedzielę, tj. 03.10.2021 r., po godz. 14.00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja o zdarzeniu na terenie dawnej kopalni w rejonie miejscowości Sobótka. Z uzyskanych informacji wynikało, że podczas kursu nurkowego dwóch z uczestników nie wypłynęło na powierzchnię w wyznaczonym czasie. Natychmiast na miejsce zostały skierowane specjalistyczne jednostki ratownicze, a także policjanci.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że oprócz dwóch wcześniej nurkujących mężczyzn, w wodzie znalazło się dwóch kolejnych, którzy próbowali uratować swoich kolegów. Niestety, na powierzchnię wrócił już tylko jeden.

Na miejscu pracował prokurator z Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Zachód oraz policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Swoje działania prowadziły także specjalistyczne jednostki ratownicze nie tylko z naszego regionu, ale także z terenu całego kraju.

Niestety, tego samego dnia nie udało się namierzyć zaginionych nurków. Warunki panujące w zatopionej kopalni były bardzo trudne, a najważniejsze było bezpieczeństwo ratowników. W poniedziałek płetwonurkowie odnaleźli ciała dwóch z zaginionych mężczyzny. W godzinach wieczornych podczas kolejnej próby udało się je wydobyć na powierzchnię, gdzie dalsze czynności przeprowadzili m.in . policyjni technicy kryminalistyki, którzy już wcześnie zabezpieczali wszelkie materiały dowodowe w tej sprawie.

Podczas wczorajszych działań pod wodą udało się również ustalić położenie trzeciego zaginionego. Dziś, jeśli tylko warunki to umożliwią, płetwonurkowie podejmą próbę wydobycia go na powierzchnię. Przez ten cały czas na miejscu obecni są policjanci, którzy zabezpieczają teren działań oraz ustalają, w jaki sposób doszło do tej tragedii.