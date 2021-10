Policjanci uratowali nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pabianiccy policjanci udzielili skutecznej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, który zasłabł w lesie. 66-latek nie oddychał, a jego tętno nie było wyczuwalne. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego natychmiast podjęli resuscytację i wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany trafił do łódzkiego szpitala.

2 października 2021 roku około godziny 19.00 policjanci z pabianickiej drogówki pojechali do Jadwinina, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. W to miejsce przyjechał także kierowca lawety z firmy holowniczej z Piotrkowa Trybunalskiego. Oczekując na zabranie uszkodzonego pojazdu, 66-letni kierowca wszedł do pobliskiego lasu. Ponieważ przez kilkanaście minut nie wracał, obecni na miejscu zdarzenia zainteresowali się tym faktem. Okazało się, ze w lesie, kilka metrów od ulicy, leżał 66-latek bez oznak życia. Policjanci od razu przystąpili do resuscytacji i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Mundurowi udzielali pomocy poszkodowanemu do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu już w trakcie czynności prowadzonych wspólnie z ratownikami medycznymi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. 66-latek został przewieziony do łódzkiego szpitala.

(KWP w Łodzi / kp)