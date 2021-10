Poszukiwany listem gończym za przestępstwo seksualne trafił za kratki Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ścigany listem gończym 44-latek trafił do aresztu śledczego. Poszukiwany za przestępstwo seksualne mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju. Gdy wrócił do Polski, został zatrzymany przez kryminalnych ze Starogardu Gdańskiego. Teraz najbliższe 2,5 roku spędzi za kratkami, gdzie odbywać będzie orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim od pewnego czasu pracowali nad sprawą zatrzymania 44-letniego mieszkańca Kociewia. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym przez starogardzki sąd w celu odbycia kary 2,5 roku pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo seksualne. Aby uniknąć odsiadki w więzieniu, skazany ukrywał się poza granicami kraju.

Zebrane przez funkcjonariuszy informacje wskazywały, że 44-latek wrócił czasowo do Polski. Kryminalni ustalili adres, pod którym ukrywał się w kraju. Mężczyzna był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Po sporządzeniu dokumentacji policjanci osadzili go w placówce penitencjarnej, w której odbywać będzie orzeczoną przez sąd karę pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)