"Pomoc dla rodziny Bogusza" - challenge opolskich policjantów Data publikacji 05.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu w wypadku drogowym zginął nasz kolega, Bogusz Karaban. Bogusz zawsze miał czas, aby bezinteresownie pomagać innym. Teraz jego żona oraz dwójka małych dzieci potrzebują naszego wsparcia. Cel jest prosty- zebrać dla nich jak najwięcej środków. Wszystkich, którzy chcą wspomóc rodzinę Bogusza, zachęcamy do wpłaty pieniędzy na zbiórkę.

Funkcjonariusze z Namysłowa wraz ze strażakami zapoczątkowali challenge „Pomoc dla rodziny Bogusza”. Zasady są proste i znane jak przy każdym challenge'u. Po otrzymaniu nominacji, należy wykonać dowolne ćwiczenie i wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla rodziny zmarłego policjanta. W tym trudnym czasie, każda złotówka jest ważna, aby zapewnić rodzinie godne warunki do życia, po utracie męża i taty.

Do challengu zostali nominowani policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W geście solidarności jednostkę reprezentowali funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy na co dzień współpracowali i znali Bogusza. Mundurowi do dalszego wsparcia wytypowali policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewncji Policji w Opolu oraz kontrterrorystów.

Każdy, kto chce wesprzeć rodzinę Bogusza, może wpłacać pieniądze na konto zbiórki: Pomoc Ani i dzieciakom po śmierci Bogusza | zrzutka.pl.

(KWP w Opolu / mw)