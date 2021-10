Prawie 2 kg marihuany zabezpieczyli brodniccy policjanci Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Brodnicki dzielnicowy ustalił, że w lesie na terenie powiatu brodnickiego mogą być zakopane narkotyki. Funkcjonariusz odnalazł miejsce zakopania plastikowej beczki wypełnionej po brzeg środkami odurzającymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 2 kilogramy marihuany. Do sprawy kryminalni zatrzymali 31-letniego brodniczanina, który już usłyszał zarzuty.

Dzielnicowy z Brodnicy ustalił, że w lesie na terenie powiatu mogą być ukryte narkotyki. W minioną niedzielę, 03.10.2021 r., funkcjonariusz wraz z kolegą z patrolu odnalazł miejsce zakopania beczki wypełnionej po brzeg narkotykami. Kryminalni, którzy dołączyli do dzielnicowych, zabezpieczyli susz roślinny poporcjowany i spakowany w woreczki strunowe. Okazało się, że jest to marihuana o łącznej wadze prawie 2 kilogramów. W wyniku podjętych czynności, kryminalni ustalili właściciela zakopanej beczki i jej zawartości.

Następnego dnia, 04.10.2021 r., weszli do jednego z mieszkań na terenie Brodnicy, w którym zatrzymali 31-letniego brodniczanina. Mężczyzna został przetransportowany do brodnickiej komendy, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)