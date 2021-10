Zatrzymana była prezes banku i członkowie zarządu. Wyrządzili szkodę majątkową na kwotę blisko 112 mln zł Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 29 września 2021 r. zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyrządzenie wspólnie i w porozumieniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach działając w imieniu jednego z banków w kwocie blisko 112 milionów złotych. Wobec byłej prezes banku oraz trzech członów zarządu Prokuratura Okręgowa w Legnicy zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze.

W dniu 29 września 2021 r. funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyrządzenie szkody majątkowej w imieniu jednego z banków. Wśród zatrzymanych jest była pani prezes banku oraz trzech członków zarządu.

Podejrzani są oni o to, że do 30 czerwca 2018 r. w Przemkowie, w powiecie polkowickim, wspólnie i w porozumieniu wyrządzili szkodę majtkową w wielkich rozmiarach polegającą na tym, że będąc zobowiązanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością banku, poprzez m.in. nadużycie udzielonych im uprawnień, doprowadzili chociażby do zawierania umów kredytowych z trudnymi klientami bez przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, nieprawidłowej organizacji systemu zarządzania ryzykiem, sporządzenia nierzetelnej dokumentacji bankowej oraz nierzetelnych sprawozdań finansowych, co doprowadziło w konsekwencji do powstania szkody w wielkich rozmiarach w imieniu jednego z banków w kwocie blisko 112 milionów złotych.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Decyzją Prokuratury Okręgowej w Legnicy, nadzorującej śledztwo, zastosowane zostały wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Grozi im w tej chwili kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film Prowadzenie zatrzymanego mężczyzny Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Prowadzenie zatrzymanego mężczyzny (format mp4 - rozmiar 26.07 MB)