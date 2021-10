Policjant na wolnym "złowił" poszukiwanego Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Posterunku Policji w Tykocinie zatrzymał 57-latka poszukiwanego do kradzieży elektronarzędzi. Mundurowy zauważył mężczyznę w czasie wolnym, kiedy łowił ryby. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i wkrótce usłyszy zarzuty.

W poniedziałkowe popołudnie, 04.10.2021 r., funkcjonariusz z Posterunku Policji w Tykocinie w czasie wolnym od służby był na rybach. W pewnym momencie zauważył mężczyznę kręcącego się przy jego aucie. Kiedy podszedł bliżej, rozpoznał 57-latka, który był poszukiwany do sprawy kradzieży elektronarzędzi. Do tego zdarzenia doszło na początku września w jednej z podtykocińskich miejscowości. Wówczas złodziej z dwóch niezabezpieczonych posesji zabrał elektronarzędzia w tym między innymi: spawarkę, piły spalinowe, szlifierki. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 10 tysięcy złotych. Tuż po kradzieży mundurowi odzyskali część skradzionego mienia, które już wróciło do właścicieli.

Policjant zatrzymał 57-latka i o całej sytuacji poinformował dyżurnego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i wkrótce usłyszy zarzuty.

