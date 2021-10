Podpalenie na dobranoc Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pińczowscy policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca miasta, który we wrześniu i na początku października dokonał co najmniej kilku podpaleń. Zniszczeniu ulegały kontenery śmietnikowe, pustostan oraz blaszany garaż. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Pierwsze tajemnicze pożary pojawiły się na początku września br. Wówczas spaleniu uległ kontener na śmieci oraz znajdujący się nieopodal pustostan. Najpierw zapalił się jego budynek gospodarczy, a postem opuszczona część mieszkalna.

Pożary powróciły dokładnie 3 tygodnie później. Wówczas ponownie spaleniu uległy kontenery i ten sam pustostan. Kilka dni później spłonęły też kontenery na dwóch innych osiedlach mieszkaniowych oraz blaszany garaż znajdujący się w pobliżu jednego z bloków. Na trop podpalacza wpadli mundurowi, którzy wczoraj, 05.10.2021 r., zatrzymali podejrzewanego o to 28-latka. Mężczyzna przyznał się aż do 9 podpaleń. Wyjaśniał, że wszystkich dokonał pod wpływem alkoholu, bez jakiegoś określonego celu. Zaraz po podłożeniu ognia, jak twierdził, zawsze szedł do domu i kładł się spać, nie interesując się skutkami swojego działania.

Straty, które są wciąż szacowane najprawdopodobniej wyniosą kilkanaście tysięcy złotych. Zatrzymanemu 28-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / mw)