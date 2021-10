Uderzenie w narkotykowy biznes. Policjanci zabezpieczyli blisko 8 kg narkotyków Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali 29-latka podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna wpadł w lesie, gdzie ukrywał amfetaminę i tabletki ekstazy. Policjanci zabezpieczyli blisko 8 kg narkotyków. Podejrzany powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców. Decyzją sądu został aresztowany na najbliższe trzy miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców ustalili, że jeden z mieszkańców miasta zamieszany jest w proceder narkotykowy. Z ich wiedzy wynikało, że może posiadać zakazane środki psychotropowe. Trop doprowadził ich do 29-latka powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów piłkarskich.

W poniedziałek (4.10.2021) kryminalni przystąpili do działania i namierzyli podejrzewanego na ulicy Rynkowskiej w Bydgoszczy. Tam, w pobliżu strzelnicy garnizonowej, podjechał samochodem. Następnie szybko wbiegł w kompleks leśny, gdzie zaczął coś wyciągać z ziemi i chować do kieszeni dresu. W tym momencie policjanci przystąpili do zatrzymania. Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy mężczyzna zaczął uciekać w kierunku ulicy Zaświat. W trakcie ucieczki wyrzucił z kieszeni pakunek. Chwilę później był już w rękach kryminalnych. Agresywny 29-latek został obezwładniony i zatrzymany.

Policjanci zabezpieczyli wyrzuconą przez niego owiniętą w folię bryłę jasnej substancji. Natomiast w miejscu, gdzie się pochylał nad ziemią, kryminalni znaleźli zakopane dwa plastikowe pojemniki wypełnione zbrylonymi substancjami owiniętymi przeźroczystą i czarną folią oraz słoik z żółtymi tabletkami. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to amfetamina oraz ekstazy. Łącznie zabezpieczyli blisko 7,5 kg amfetaminy oraz ponad 280 g tabletek ekstazy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Dalej sprawą zajęli się policjanci z bydgoskiego Śródmieścia. Ekspertyza laboratoryjna potwierdziła, że zabezpieczone substancje to zakazane środki psychotropowe. Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. 29-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.

Dzisiaj (6.10.2021) sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował bydgoszczanina na najbliższe trzy miesiące. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za to przestępstwo do 10 lat pozbawienia wolności.