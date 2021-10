Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez zgorzeleckich policjantów mężczyzna podejrzany o zabójstwo, do jakiego doszło na terenie powiatu dzierżoniowskiego, najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Do zdarzenia doszło w miejscowości Niemcza, gdzie sprawca śmiertelnie postrzelił innego mężczyznę a następnie się oddalił. Po kilkunastu godzinach został namierzony i zatrzymany przez funkcjonariuszy na jednym z parkingów. Teraz grozić mu może nawet dożywocie.

Do zdarzenia, w trakcie którego sprawca postrzelił śmiertelnie innego mężczyznę, doszło w Niemczy na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o przestępstwie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu podjęli działania poszukiwawcze za 34 -letnim mieszkańcem powiatu wałbrzyskiego, które prowadzone były we wszystkich powiatach na terenie Dolnego Śląska. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zgorzeleckiej komendy po niecałej dobie od zdarzenia namierzyli poszukiwanego na jednym z parkingów, a następnie go zatrzymali. Okazało się, że był on już w przeszłości notowany w związku z różnymi przestępstwami a także, że nie posiadał pozwolenia na broń.

Mężczyzna został przekazany do dyspozycji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Wobec podejrzanego sąd zastosował już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zabójstwo zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Film 411-104047.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 411-104047.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.23 MB)