Okradł metodą "na gazownika" Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 56-latka podejrzanego o kradzież pieniędzy z mieszkania seniora. Zatrzymany podając się za pracownika gazowni wszedł do mieszkania i okradł lokatora.

Złodzieje nie próżnują i wykorzystują każdą sposobność, aby okraść starszych ludzi. Stosują różne fortele i podają się za pracowników rozlicznych instytucji. Wszystko po to, aby wzbudzić ufność i dostać się do mieszkań pokrzywdzonych. Gdy dowiedzą się, gdzie seniorzy trzymają pieniądze, kradną oszczędności ich życia. Przykładem takiej sytuacji może być zdarzenie z ostatnich dni. 1 października 2021 roku do drzwi starszego mężczyzny mieszkającego w dzielnicy Bałuty zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika gazowni. Twierdząc, że senior ma zaległości w płaceniu rachunków, rzekomy „gazownik” został wpuszczony do mieszkania pokrzywdzonego. Następnie podczas rozmowy niespodziewany gość poprosił gospodarza o rozmienienie pieniędzy. W ten sposób sprawca dowiedział się, gdzie pokrzywdzony przechowuje gotówkę. Gdy senior wszedł do kuchni, mężczyzna wykorzystał sytuację i zabrał z szafki 1.500 złotych. Gdy pokrzywdzony wrócił do pokoju, 56-latek stwierdził, że musi pilnie wyjść i szybko zniknął wraz z pieniędzmi.

Sprawą zajęli się kryminalni z II Komisariatu Policji w Łodzi. Dysponując rysopisem sprawcy rozpoczęli poszukiwania. Dobre rozeznanie w środowisku przestępczym bardzo szybko zaowocowało wytypowaniem 56-letniego łodzianina notowanego wcześniej za podobne przestępstwa. W niespełna godzinę po zgłoszeniu sprawca kradzieży został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Policjanci odzyskali skradzione seniorowi pieniądze. Jednocześnie kryminalni zabezpieczyli gotówkę i biżuterię mogące pochodzić z podobnych przestępstw. Podejrzany został przesłuchany pod zarzutem kradzieży i osadzony w zakładzie karnym, celem odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i dalsze czynności prowadzą policjanci z II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Policjanci apelują!

Nie wpuszczajmy do domu obcych osób, których tożsamości nie jesteśmy w stanie zweryfikować.

Nie wierzmy bezkrytycznie, że wpuszczana osoba jest tym za kogo się podaje.

Nie zapowiedzianą wizytę „rzekomych” pracowników administracji lub innych instytucji publicznych możemy łatwo potwierdzić dzwoniąc na znany nam numer takiego podmiotu.

Pamiętajmy nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.

(KWP w Łodzi / mw)