Zarzuty dla aukcyjnego oszusta Data publikacji 06.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z chorzowskiej komendy zakończyli postępowanie przeciwko mieszkańcowi Bytomia, który oszukiwał osoby na popularnych portalach aukcyjnych. Oszust usłyszał już zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.

W czerwcu policjanci z chorzowskiej drogówki zatrzymali 32-latka, który przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Był to dopiero początek jego problemów. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli u niego przedmioty wskazujące na to, że może on dokonywać przestępstw. Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Po wnikliwej analizie zebranego materiału dowodowego ustalili oni, że od co najmniej kilku miesięcy bytomianin na popularnych portalach aukcyjnych wystawiał przedmioty, których nigdy nie posiadał. Mężczyzna usłyszał już 10 zarzutów, ale jak mówią śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy. 32-latkowi grozi nawet 8-letni pobyt w więzieniu.

PAMIĘTAJ!

Korzystając z aukcji internetowych:

Zawsze przed transakcją zapoznaj się z komentarzami danego użytkownika portalu aukcyjnego oraz pamiętaj, że sama ilość pozytywnych komentarzy nie jest jedynym wyznacznikiem uczciwości danego internauty.

Pamiętajmy również o tym, że podobnie jak w świecie rzeczywistym, w internecie nie ma tzw. okazji. Nikt nam nie sprzeda samochodu czy roweru za połowę jego wartości, skoro może otrzymać dużo wyższą cenę za oferowany towar. Dlatego też nie wysyłaj zaliczek czy przedpłat na konta osób, które takie okazje nam oferują. Zbyt niska cena też może sugerować ryzyko oszustwa.

Na fakt, że bierzemy udział w aukcji nieuczciwego sprzedawcy, może wskazywać też sam jej opis i załączone do niej zdjęcia, jeżeli nie są one wykonane przez sprzedającego, a pochodzą np. ze strony producenta danego przedmiotu lub aukcji innego użytkownika, może to świadczyć, iż sprzedający nie posiada wystawianego na sprzedaż towaru.

Powinniśmy także zachować szczególną ostrożność, jeśli interesujący nas przedmiot oferowany jest na aukcji opisanej „łamaną polszczyzną" lub bez polskich znaków.

Jeśli w trakcie trwania danej aukcji pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości sprzedającego, zastanówmy się nad rezygnacją z udziału w tej aukcji i ewentualnym odstąpieniem od transakcji.

Wystrzegajmy się także finalizacji danej transakcji przez tzw. zakup poza aukcją, zachęceni przez sprzedającego niższą ceną danego towaru. W przypadku oszustwa późniejsze dochodzenie swoich roszczeń, jak i postępowanie dowodowe w takiej sytuacji jest bardziej utrudnione.

Przed dokonaniem zapłaty skontaktuj się ze sprzedającym – im więcej informacji o sobie udostępnia ( np. adres i telefon) tym mniejsze ryzyko dla nas jako kupujących.

Opcję „przedpłaty na konto" wybieraj tylko wtedy kiedy finalizujesz transakcję u doświadczonych i pozytywnie opiniowanych sprzedawców.

Jeśli istnieje taka możliwość, wybieraj funkcję depozytową portalu aukcyjnego i unikajmy transakcji z osobami, które nie chcą się zgodzić na taką formę płatności.

Jeżeli wybrałeś/łaś przesyłkę za zaliczeniem pocztowym – otwórz paczkę przy pracowniku poczty lub kurierze, w przypadku ujawnienia oszustwa, należy spisać protokół i złożyć zawiadomienie na Policji.

Jeśli po aukcji zakończonej sprzedażą okaże się, że kupujący pochodzi z zagranicy, nie wysyłaj towaru, dopóki pieniądze nie zostaną zaksięgowane na koncie bankowym. Bardzo ostrożnie traktuj informacje od kupującego zapewniającego nas o tym, że pieniądze zostały przelane, jednak z różnych przyczyn chwilowo wstrzymano ich zaksięgowanie, na co potwierdzeniem mają być przedstawiane przez kontrahenta, zazwyczaj spreparowane, dowody wpłat (najczęściej są to dokumenty w formacie *.PDF).

Nie loguj się na swoje konto w serwisie aukcyjnym z obcego komputera ( np. w kafejce internetowej, u znajomego itp. ), gdyż nie mamy pewności, że na danym komputerze nie jest uruchomione oprogramowanie do pozyskiwania informacji, które to powinny być znane tylko nam lub nawet czy jest na nim zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami złośliwego oprogramowania.

Nie przekazuj żadnych danych w odpowiedzi na zapytania od rzekomych administratorów serwisów aukcyjnego, są to preparowane przez oszustów e-maile służące przejęciu naszego konta użytkownika.

(KWP w Katowicach / kp)