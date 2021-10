Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 34-latka. Sprawca zaatakował mieszkańca Bytomia, zadając mu nożem kilka ciosów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło w piątek, 01.10.021 r., po godzinie 18.00 na ulicy Orzegowskiej w Bytomiu. Policjanci otrzymali informację o rannym mężczyźnie. Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że 34-latek został zaatakowany przez 28-latka. Pomiędzy mężczyznami doszło do nieporozumienia, w którego następstwie młodszy z nich sięgnął po nóż. Ranny został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Policjanci zatrzymali nożownika i doprowadzili go do prokuratury. Mężczyzna znany jest bytomskim stróżom prawa, był już wcześniej zatrzymywany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

We wtorek, 05.10.2021 r., w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu zatrzymanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa grozi przynajmniej 8 lat więzienia. Najsurowszą karą, jaka może spotkać 28-latka, jest dożywotnie pozbawienie wolności.

(KWP w Katowice / mw)