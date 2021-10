Policyjna czujność całą dobę Data publikacji 07.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność policjanta pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwej kierującej oplem. Badanie stanu trzeźwości 37-letniej mieszkanki województwa śląskiego wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za takie przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania pijanej kobiety przyczyniła się wzorowa postawa policjanta pełniącego na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Przedborzu. Funkcjonariusz, jadąc swoim prywatnym samochodem, w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na jadącego przed nim opla vectrę. Zdarzenie to miało miejsce wieczorem 6 października 2021 roku na drodze pomiędzy Radomskiem a Przedborzem. Tor jazdy osobówki znacznie odbiegał od prawidłowego zachowania na drodze. Policjant powiadomił dyżurnego komendy, że osoba kierująca oplem może być nietrzeźwa. Auto zostało zatrzymane przez policjantów w Przedborzu. Okazało się, że za kierownicą vectry siedziała kobieta. Zapach wydobywający się z auta oraz zachowanie kierującej wskazywały, że jest ona pod wpływem alkoholu. Badanie przeprowadzone przez mundurowych wykazało w organizmie 37-latki 2,4 promila alkoholu. Kobieta wkrótce usłyszy zarzuty, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeżeli widzimy, że ktoś podejrzanie zachowuje się na drodze, łamie obowiązujące przepisy, zadzwońmy na numer alarmowy 112. Być może od tego zależeć będzie czyjeś zdrowie i życie. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, może ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej wynikający z treści artykułu 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Następnie ujętą osobę należy niezwłocznie przekazać Policji.

(KWP w Łodzi / kp)