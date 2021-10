Policjant, będąc na wolnym, kolejny raz rozpoznał poszukiwanego Data publikacji 07.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, będąc na wolnym, kolejny raz rozpoznał poszukiwanego

W poniedziałek rano (4.10.2021) policjant w czasie wolnym od służby, na ulicy Szafera, zauważył mężczyznę, który jak pamiętał z odpraw służbowych, jest poszukiwany do odbycia kary więzienia. Policjant, podążając za poszukiwanym, powiadomił patrol Policji i poprosił o interwencję we wskazanym miejscu. W tym samym czasie podszedł do mężczyzny i okazując legitymację służbową, zatrzymał go. Po raz kolejny czujność nie zawiodła funkcjonariusza ogniwa patrolowo-interwencyjnego, który w czasie wolnym od służby, pod koniec września, zatrzymał innego poszukiwanego.

Policyjny patrol wylegitymował mężczyznę i potwierdził, że na 29-latka wystawiony jest nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia bezwzględnej kary pozbawienia wolności za tzw. niealimentację. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd został doprowadzony do zakładu karnego. Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

(KWP w Rzeszowie / kp)