O krok od tragedii Data publikacji 07.10.2021

Krok, tyle dzieliło pieszego od potrącenia przez samochód. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Świętokrzyskiej w Białymstoku. Policjanci z drogówki nagrali kierowcę hyundaia, który ominął pojazd zatrzymujący się przed przejściem dla pieszych. Łamiący przepisy kierowca w ostatniej chwili odbił do środka jezdni, unikając potrącenia pieszego. Policjanci zatrzymali samochód mężczyzny, który nie ustąpił pierwszeństwa seniorowi. Okazało się, że za kierownicą hyundaia siedział 25-letni białostoczanin. Został on ukarany 500 złotowym mandatem, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

(KWP w Białymstoku / kp)

