Kolejny sprawca włamań do bankomatów w areszcie Data publikacji 07.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany został kolejny włamywacz wysadzający bankomaty. Mężczyzna ma na koncie co najmniej sześć włamań na terenie województw wielkopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa - Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek rano w Lubinie w województwie dolnośląskim. Podczas przeszukania jego kryjówki policjanci znaleźli butle z gazem, przewody zasilające, zapalniki i inne akcesoria służące do wysadzania bankomatów. Okazało się, że kilka godzin wcześniej brał udział w próbie rabunku pieniędzy z bankomatów w Dobiegniewie w województwie lubuskim i w okolicach Choszczna w województwie zachodniopomorskim. We wspólnej akcji brali udział policjanci kryminalni z Poznania, Wrocławia i Opola. Sprawa jest rozwojowa. Poszukiwani są wspólnicy zatrzymanego mężczyzny.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ze specjalnego zespołu zajmującego się rozpracowaniem spraw związanych z eksplozjami bankomatów wpadli na kolejny trop kilka tygodni temu. Po eksplozjach bankomatów na terenie powiatu szamotulskiego wytypowali podejrzanego. Był to mężczyzna pochodzący z Zielonej Góry. Szybko okazało się, że jest on w zainteresowaniu służb kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Opolu. Na terenie tych jednostek także dochodziło do eksplozji bankomatów i prób rabunku pieniędzy. W związku z dużym obszarem działania sprawców śledztwo wszczęła Prokuratura Krajowa - Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu.

Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą ustalili, że jeden z podejrzanych ma kryjówkę w Lubinie w województwie dolnośląskim na terenie kompleksu garaży. Miały być tam przechowywane butle z gazem, akcesoria i narzędzia służące do włamań. To tam w czwartek 30 września 2021 r., doszło do zatrzymania 34-letniego Łukasza B. Podczas przeszukanie tego miejsca zabezpieczono także urządzenia elektroniczne, gotówkę i samochody.

Na podstawie materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił podejrzanemu zarzuty włamania i usiłowania kradzieży pieniędzy z bankomatów w miejscowościach Polska Cerekiew, Obrzycko, Duszniki, Grabów n. Prosną, Dobiegniew i Bierzwnik. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)