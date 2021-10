Dzielnicowi pomogli rannemu mężczyźnie Data publikacji 08.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Leżajska pomogli 48-latkowi, który jadąc rowerem przewrócił się i uderzył głową w krawężnik. Mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, gdyż mocno krwawił. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zatamowali krwotok i zaopiekowali się mężczyzną do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 07.10.2021 r., po godz. 9.00 w Wierzawicach. Dzielnicowi z Leżajska mł. asp. Paweł Falandysz i st. sierż. Ewa Nowak-Pelc, jadąc radiowozem do punktu interesantów, zauważyli leżącego na jezdni mężczyznę, a obok niego rower.

Policjanci zatrzymali radiowóz, by sprawdzić co się stało. Zauważyli, że mężczyzna leżał w kałuży krwi i był ranny w głowę. Potrzebował natychmiastowej pomocy. Na miejsce funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia, a sami przystąpili do udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zatamowali krwawienie i założyli opatrunek ochronny.

Dzielnicowi początkowo sądzili, że mężczyzna mógł uczestniczyć w wypadku drogowym. Jednak okazało się, że 48-letni mieszkaniec gminy Leżajsk, jadąc rowerem przewrócił się i uderzył głową w krawężnik. Ponadto znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do szpitala na dalsze badania.

(KWP w Rzeszowie / mw)