Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 86-letniego mężczyzny Data publikacji 08.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomyślnie zakończyły się poszukiwania 86-letniego mężczyzny chorującego na zaniki pamięci, który wyszedł z domu i nie było wiadomo, w jakim kierunku się udał. W poszukiwania zaangażowani byli krakowscy policjanci, którzy podjęli szereg czynności, by mężczyzna został jak najszybciej odnaleziony. Po kilkugodzinnej akcji starszy pan cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny.

28 września, tuż po godzinie 13 policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie otrzymali zgłoszenie o starszym mężczyźnie, który niepostrzeżenie wyszedł z domu znajdującego się w Skotnikach i rodzina nie wiedziała, w jakim kierunku mógł się oddalić. Zdenerwowanie najbliższych było tym większe, że 86-latek wymagał pomocy, ponieważ cierpiał na zaniki pamięci i kontakt z nim był utrudniony. Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań. Rysopis zaginionego przekazany został do MPK, powiadomiona została też Straż Miejska. Funkcjonariusze sprawdzili okoliczny monitoring, a także nawiązali kontakt z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, aby sprawdzić, czy mężczyzna nie uległ wypadkowi i nie został zabrany do szpitala. Policjanci rozpytali mieszkańców, jednak nikt nie widział 86-latka od kilku godzin. Sprawdzone zostały ulice w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionego, a także okoliczne zarośla, rejon stawów, łąki, pustostany i rozpoczęte budowy. Poszukiwania prowadzone były z udziałem psa służbowego oraz wykorzystano możliwości, jakie daje użycie policyjnego drona. Oprócz policjantów z komisariatu V w poszukiwania zaangażowani byli mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze z II komisariatu, którzy wraz ze Służbą Ochrony Kolei sprawdzili rejon dworca. Do pomocy włączyła się również nieetatowa grupa poszukiwawcza.

Trwająca kilka godzin akcja zakończyła się po godzinie 21, kiedy to jeden z mieszkańców Zabłocia, przy ul. Dąbrowskiego zauważył zdezorientowanego starszego pana i powiadomił służby. Taka postawa jest godna pochwały, ponieważ świadczy o wrażliwości wobec człowieka potrzebującego pomocy. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz policjanci, którzy potwierdzili, że jest to zaginiony 86-latek, który jak się okazało, nie wymagał pomocy medycznej i dlatego od razu został przekazany pod opiekę swojej rodziny.

W dowód wdzięczności za zaangażowanie policjantów i ich profesjonalizm podczas prowadzonej akcji rodzina 86-latka wystosowała podziękowania w przesłanej kilka dni później korespondencji.

