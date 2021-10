Policjanci oraz policyjny pies odnaleźli zaginionego 85-latka Data publikacji 08.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu oraz z Komisariatu II Policji prowadzili poszukiwali zaginionego 85-latka. W czwartek wieczorem podczas prowadzonych działań wspólnie z policyjnym przewodnikiem i psem tropiącym odnaleziono mężczyznę. Nador, policyjny pies podjął trop i odnalazł zaginionego, leżącego w zaroślach. 85-latek po odnalezieniu został przekazany pod opiekę medyczną.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o 85-letni mieszkańcu Radomia, który we wtorek (5.10.2021) wyszedł z domu i nie kontaktował się z rodziną. Po otrzymanej informacji radomscy policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Sprawdzali każdy ślad i sygnał mogący pomóc w odnalezieniu zaginionego, w tym przeanalizowali wiele godzin nagrań z kamer monitoringu miejskiego oraz z autobusów komunikacji miejskiej. W poszukiwania zaangażowani byli policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu oraz Komisariatu II Policji w Radomiu, a do poszukujących dołączył przewodnik młodszy aspirant Sławomir Bąba z psem patrolowo-tropiącym. Okazało się, że monitoring był niezwykle pomocny i w czwartek wieczorem Nador, policyjny pies podjął trop, prowadząc funkcjonariuszy w zarośla na terenie miasta, gdzie leżał zaginiony mężczyzna. 85-latek po odnalezieniu został przekazany pod opiekę medyczną.

To nie pierwszy sukces dwuletniego owczarka niemieckiego w ratowaniu ludzkiego życia. W grudniu w zaledwie po kilku godzinach odnalazł zaginioną 39-latkę. Owczarek niemiecki Nador to pies patrolowo-tropiący, który jest wykorzystywany do działań patrolowych, podczas zdarzeń kryminalnych i działań poszukiwawczych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)