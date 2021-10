Policjant z Ostrołęki w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę

Policjant z ostrołęckiego wydziału patrolowego nie dopuścił do dalszej jazdy kierującego osobowym mercedesem, który wsiadł do auta mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Bezmyślny kierowca podczas jazdy nie potrafił utrzymać się na swoim pasie ruchu uderzając co chwila w krawężnik. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Niebawem odpowie on za swoje postępowanie przed sądem.