Jechał ponad 120 km/h w obszarze zabudowanym, a dodatkowo przejechał na czerwonym świetle Data publikacji 08.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kontrolowali stosowanie się kierujących do ograniczeń prędkości na terenie dzielnicy Fabryczna. Chwilę przed 18.00 dokonali pomiaru osobowej dacii, która jechała z prędkością ponad 120 km/h w miejscu, gdzie znaki ograniczają ją do 60 km/h. Jakby tego było mało, kierujący nie zastosował się również do sygnalizacji świetlnej, tuż przed nieoznakowanym radiowozem przejeżdżając przez skrzyżowanie na czerwonym.

Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, do których dochodzi na polskich drogach, jest nadmierna prędkość. W najgorszym razie niestosowanie się do ograniczeń prędkości może doprowadzić do kolizji bądź wypadku, a w najlepszym do spotkania z mundurowymi.

Tak właśnie było w stolicy Dolnego Śląska na ulicy Klecińskiej, gdzie mundurowi z drogówki zauważyli dynamicznie przemieszczającego się kierującego osobową dacią. Policjanci dysponując nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator, dokonali pomiaru prędkości pędzącego pojazdu. Na wyświetlaczu urządzenia pokazała się wartość ponad dwukrotnie wyższa, niż dozwolona w tym miejscu. 24-latek na obszarze, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h, pędził ponad 120 km/h.

Mundurowi postanowili przerwać tę niebezpieczną jazdę, ale ku ich zaskoczeniu, mężczyzna zdążył jeszcze zlekceważyć kolejny przepis. Nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, przejechał przez skrzyżowanie, gdy sygnalizator nadawał światło czerwone.

Po chwili policjanci rozmawiali już z 24-latkiem, który wyznał, że zakończył pracę i spieszył się do domu. Pośpiech w tym przypadku zakończył się nałożeniem mandatów karnych w wysokości tysiąca złotych i dopisaniem do indywidualnego konta kierowcy 16 punktów karnych. Obligatoryjne, przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym,było zatrzymanie prawa jazdy kierującego na okres 3 miesięcy.

Policjanci mają nadzieje, że 24-latek z tej lekcji wyciągnie właściwe wnioski.

(KWP we Wrocławiu / mw)

