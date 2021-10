Milicka policjantka w czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 08.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Milicka policjantka będąc po służbie zatrzymała mężczyznę, który będąc w stanie nietrzeźwości prowadził samochód osobowy. Co więcej, ten skrajnie nieodpowiedzialny kierujący miał również czynny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie 72-latek odpowie za popełnione przestępstwa drogowe. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kwadrans przed 22.00 we wtorek, 05.10.2021 r., na ulicy Żmigrodzkiej w Sułowie. Policjantka z milickiej komendy - sierżant Aleksandra Grzelczak, będąc na zakupach w jednym z marketów spożywczych zauważyła mężczyznę, który pił piwo siedząc za kierownicą zaparkowanego przy sklepie samochodu osobowego marki Opel Corsa.

Mężczyzna po chwili uruchomił silnik w pojeździe i próbując wyjechać z parkingu, ruszył w stronę ulicy Żmigrodzkiej. W tym momencie mundurowa swoim prywatnym samochodem zajechała mu drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę. Jednocześnie wezwała na miejsce policyjny patrol.

Funkcjonariusze po przybyciu do Sułowa ustalili, że oplem kierował 72-letni mieszkaniec gminy Milicz. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Ponadto okazało się, że mężczyzna już wcześniej miał zatrzymane prawo jazdy i posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Co więcej samochód, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych i był niedopuszczony do ruchu. W związku z tym policjanci zabezpieczyli opla na parkingu strzeżonym.

Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie. Mężczyzna poniesie konsekwencje prawne związane z naruszeniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania samochodem osobowym będąc w stanie nietrzeźwości.

Przypominamy, że za naruszenie sądowego zakazu, w tym m. in. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara nawet do 2 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz nakłada świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

(KWP we Wrocławiu / mw)