Data publikacji 08.10.2021

Zarzuty dla przedsiębiorców z Katowic za wyłudzenie dotacji z Tarczy Antykryzysowej

Chorzowscy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli postępowanie przeciwko dwojgu mieszkańcom województwa śląskiego, którzy wyłudzili pieniądze z Tarczy Antykryzysowej. Nieuczciwi przedsiębiorcy usłyszeli już zarzuty, teraz o ich losie zadecyduje sąd.

Pod koniec 2020 r. chorzowski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił miejscową komendę, że jedna z katowickich firm, w celu uzyskania środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. prawdopodobnie mogła sfałszować dokumentację pracowniczą. Sprawa zajęli się mundurowi z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Jak ustalili śledczy, w celu uzyskania pomocy z tarczy antykryzysowej nieuczciwi przedsiębiorcy wprowadzili w błąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do ilości zatrudnionych u siebie pracowników, i na podstawie uzyskanego zaświadczenia Polski Fundusz Rozwoju S.A. przyznał im 90 tysięcy złotych. 49-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Teraz o ich losie zadecyduje sąd, za to przestępstwo grozi im nawet 8-letni pobyt w więzieniu.

(KWP w Katowicach / kp)