Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyróżnił dwie pracownice Służby Więziennej

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinspektor Dariusz Wesołowski, podziękował i wręczył listy gratulacyjne funkcjonariuszce oraz pracownicy cywilnej systemu dozoru elektronicznego Aresztu Śledczego w Świdnicy za pomoc jaką okazały napadniętemu kierowcy. Kobiety widząc, że pokrzywdzony jest uderzany przez innych mężczyzn zareagowały i stanęły w jego obronie. Ich postawa zasługuje na słowa najwyższego uznania oraz jest godna pochwały.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - nadinspektor Dariusz Wesołowski - wyróżnił dwie kobiety, które na co dzień związane są zawodowo ze Służbą Więzienną. Panie, 7 sierpnia br. wykonywały zadania w zakresie obsługi systemu dozoru elektronicznego. Podczas przerwy od czynności służbowych spędzanej na jednej z przydrożnych stacji paliw w Łomnicy, zauważyły, że jeden z kierowców auta został zaatakowany przez grupę motocyklistów. Kobiety natychmiast zareagowały i stanęły w obronie pokrzywdzonego, oddzielając go od kilkudziesięciu agresorów.

Jak wynika z relacji poszkodowanego, kierowcy-motocykliści, którzy poruszali się w dużej około 80 osobowej grupie, zajechali mu drogę, chociaż on znajdował się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Gdy zwrócił się do nich z prośbą o rozważną jazdę, został opluty i uderzony. Ponadto jeden z napastników zabrał poszkodowanemu dwa telefony komórkowe i wyciągnął kluczyki, które znajdowały się w stacyjce jego samochodu. W związku z działaniami jakie podjęły przedstawicielki Służby Więziennej napastnicy nie tylko przestali uderzać pokrzywdzonego, ale także oddali zabrane mu przedmioty.

W wyniku podjętej interwencji przedstawicielek Służby Więziennej napastnicy odjechali. Natomiast po chwili przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji, którzy zostali powiadomieni o całym zajściu.

Dzięki postawie i interwencji kobiet poszkodowany uniknął większych obrażeń oraz strat materialnych. Bohaterkom, bo tak niewątpliwie należy określić osoby, które w obliczu dużego zagrożenia wykazały wielką odwagę i zaangażowanie dla udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi, podziękował nadinspektor Dariusz Wesołowski. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podkreślił, że "prezentowana przez Panie postawa stanowi wzór kompetencji, a nade wszystko - świadectwo charakteru, które zasługuje na szczególne społeczne uznanie".

Ponadto równie serdeczne podziękowania i gratulacje przekazał płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu. Zarówno Komendant, jak i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej zgodnie podkreślali, że tak heroiczna postawa na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi jest godna nie tylko najwyższych laurów i pełnego uznania, ale również powinna stanowić wzorzec do naśladowania dla innych.