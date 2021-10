Zabezpieczali miejsca zdarzeń drogowych, udzielali pierwszej pomocy Data publikacji 11.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu jadąc do jednej komend na Mazowszu, udzielali pomocy ofiarom wypadku oraz zabezpieczali miejsca dwóch zdarzeń drogowych.

Wczoraj (10.10.2021) policjanci z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu komisarz Daniel Sokołowski, młodszy aspirant Marcin Durasiewicz, młodszy aspirant Krzysztof Mikołajczyk oraz aspirant Edyta Sułkowska, jadąc do KMP w Siedlcach, byli świadkami wypadku na DK 731 w Konarach (pow. grójecki), gdzie na skrzyżowaniu doszło do zderzenia skody i bmw. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz udzielili pierwszej pomocy ofiarom wypadku. Po przyjeździe strażaków przekazano im miejsce zdarzenia, a policjanci kierowali ruchem do momentu przyjazdu miejscowych funkcjonariuszy.

Podczas powrotu z Siedlec, na obwodnicy Góry Kalwarii, udzielali pomocy kierowcy ciągnika siodłowego, z którego wydobywał się czarny gęsty dym utrudniający jazdę innym użytkownika ruchu drogowego. Podczas próby gaszenia okazało się, że w pojeździe uległ awarii silnik „wyrzucając” olej, który następnie ściekał na kolektor wydechowy. Cała sytuacja wyglądała groźnie. Na szczęście nie doszło do samozapłonu. Wyciek został zabezpieczony przez służby drogowe.

(KWP zs. w Radomiu / kp)