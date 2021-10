Policjanci "odkorkowali" miasto i dołożyli swoją cegiełkę dla Julii Data publikacji 11.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy policjanci odpowiedzieli na apel o pomoc dla zmagającej się z chorobą dziewczynki. W niespełna tydzień udało się zebrać kilkanaście kilogramów nakrętek. W piątek plastikowe korki trafiły do punktu skupu, a pieniądze z ich sprzedaży zasilą konto fundacji wspierającej leczenie Julki. Każdy z Nas może pomóc!

Apel rodziców chorej Julii trafił do wielu serc. Dziewczynka ma 16 miesięcy i przyszła na świat z wrodzoną wadą rozwojową przegród serca. Jej szansą na życie jest kosztowna operacja w USA. Łomżyńscy funkcjonariusze i pracownicy policji nie pozostali obojętni i ruszyli z pomocą. Zaangażowali swoich bliskich i znajomych. Dzięki tej spontanicznej akcji udało się zebrać kilkanaście kilogramów nakrętek. Zebrane do tej pory plastikowe korki, w piątek trafiły już do punktu skupu. Funkcjonariusze nie powiedzieli jednak ostatniego słowa i zbierają nadal. Przyłączyć się do akcji zbierania może każdy.

Pamiętajmy, że w takich sytuacjach liczy się każda pomoc. Jeśli chcesz pomóc, Julii wejdź w podany link, który przekieruję Cię na stronę Fundacji Siepomaga.

(KWP w Białymstoku / kp)