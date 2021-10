"... nawet z narażeniem życia" - wypełniali słowa roty ślubowania Data publikacji 11.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „ … strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” - te słowa policyjnej roty ślubowania wypełnili sierż. szt. Agnieszka Chodzicka i st.post. Damian Majda z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego pabianickiej komendy. Policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru kamienicy, do którego doszło na ulicy Pięknej w Pabianicach. Mundurowi, widząc zagrożenie dla osób znajdujących się w mieszkaniu, ewakuowali 3 osoby.

Odwaga, profesjonalizm i zdecydowanie w działaniu - te cechy są decydujące w sytuacjach, które zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. Takimi właśnie cechami wykazali się pabianiccy policjanci sierż. szt. Agnieszka Chodzicka oraz st.post. Damian Majda, którzy ratowali ludzkie życie. 10 października 2021 roku tuż po 14.00, policjanci z prewencji patrolując centrum Pabianic zauważyli kłęby dymu wydobywające się z dachu kamienicy przy ulicy Pięknej. Policjanci natychmiast skontaktowali się z dyżurnym jednostki, informując go o pożarze i prosząc o powiadomienie straży pożarnej. Mundurowi bez chwili wahania i zwłoki weszli do palącego się budynku i ewakuowali trzech mieszkańców. Mężczyzna i dwie kobiety opuścili budynek bez uszczerbku na zdrowiu. Mieszkańcy nie potrzebowali pomocy medycznej. Sami policjanci szukając ludzi w zadymionej kamienicy ulegli zatruciu i obecnie przebywają w szpitalu. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W najbliższym czasie biegły z zakresu pożarnictwa pomoże śledczym w ustaleniu przyczyn pożaru.

Dzięki natychmiastowej reakcji na zagrożenie i determinacji w działaniu, nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na budynki mieszkalne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie, a żadna z zagrożonych osób nie odniosła obrażeń. Policjanci, doskonale wiedzą, że każde wyjście do pracy to służba. Każdorazowo, zakładając mundur, biorą pod uwagę, że być może będą ratować czyjeś życie.

(KWP w Łodzi / mw)