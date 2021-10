Oprócz plantacji konopi indyjskich, w domu posiadał również ponad 7 kg gotowego suszu oraz amfetaminę. Trafił do aresztu Data publikacji 11.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młody mieszkaniec gminy Kamieniec Ząbkowicki został zatrzymany przez policjantów po tym, jak na polu funkcjonariusze ujawnili 16 krzaków konopi indyjskich. Najwyższy wyhodowany przez mężczyznę krzew miał 3,25 m wysokości. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy w swoim domu posiadał ponad 7 kg marihuany i 420 porcji amfetaminy. Został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu.

Tuż przed weekendem kamienieccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego z Ząbkowic Śląskich ujawnili na ugorze w gminie Kamieniec Ząbkowicki hodowlę konopi indyjskich. Przy granicy pola z krzakami ujawnili 16 sztuk konopi o wysokości od. 1,25 m do nawet ponad 3 m. Ustalili, że rośliny te należą do 24-letniego mieszkańca gminy Kamieniec Ząbkowicki. Na posesji mężczyzny, podczas sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych, policjanci znaleźli sprzęt służący do uprawy, sortowania, pakowania, ważenia i suszenia ziela konopi. Ponadto podejrzany posiadał również ponad 7 kg ususzonej marihuany gotowej do sprzedażny i 420 porcji amfetaminy. Został zatrzymany.

Usłyszał zarzut przestępstwa uprawy, wytwarzania i posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Sąd zdecydował już o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Opis filmu: plantacja