Policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali nietrzeźwych kierowców Data publikacji 11.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend dwóch funkcjonariuszy w czasie wolnym od służby zatrzymało nietrzeźwych kierujących. Za wzorową postawę i zaangażowanie w służbie st. sierż. Katarzyny Cieleckiej z Posterunku Policji w Wierzbicy i post. Kacpra Kądzieli z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku przekazał wyrazy uznania.

W piątek, 08.10.2021 r., po 20.00 w Rzeczniowie funkcjonariuszka będąc w czasie wolnym od służby zauważyła kierującego samochodem dostawczym, którego styl jazdy mógł wskazywać że jest pijany. Kobieta bez wahania zareagowała i pojechała za kierującym na stację paliw. Mężczyzna przewoził bydło. Silna woń alkoholu unosząca się z auta upewniła funkcjonariuszkę, że ma do czynienia z nietrzeźwym kierującym.

St. sierż. Katarzyna Cielecka o zdarzeniu poinformował dyżurnego lipskiej Policji. Gdy na miejsce przyjechał patrol ruchu drogowego, po przeprowadzonym badaniu okazało się, że 34-letni mężczyzna ma ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy, a o dalszym losie mężczyzny zadecyduje teraz sąd.

Godną postawą do naśladowania wykazał się również post. Kacper Kądziela, który w niedzielę, 10.10.2021 r., tuż przed 21.00 w miejscowości Olechów zauważył jadący całą szerokością jezdni pojazd osobowy. Wykorzystał moment zatrzymania pojazdu i zajechał mu drogę. Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu, w związku z tym policjant do czasu przyjazdu funkcjonariuszy z ruchu drogowego zabrał kierującemu kluczyki. 68-letni kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Czujność policjantów i podjęte przez nich działania pozwoliły uniknąć tragedii na drodze. Najwyższe wyrazy uznania za postawę funkcjonariuszy i zaangażowanie w służbie, której podstawową misją jest ochrona bezpieczeństwa obywateli, przekazał również Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, przesyłając pisemne podziękowanie do jednostek macierzystych policjantów.

(KWP w Radomiu / mw)