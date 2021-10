Kolejni poszukiwani zatrzymani dzięki „łowcom cieni” CBŚP Data publikacji 12.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni współpracując ze służbami polskimi i zagranicznymi sukcesywnie ustalają miejsca pobytu i zatrzymują kolejne osoby poszukiwane. W ostatnim czasie dotarli do miejsca ukrywania się poszukiwanego przez hiszpańskie służby 35-letniego Daniela J. Natomiast na terenie Niderlandów, dzięki informacjom przekazanym przez stronę polską, zatrzymano poszukiwanego Adama U. Obaj mężczyźni byli ścigani w związku z podejrzeniem o przestępczą działalność o charakterze narkotykowym.

35-letni Daniel J. został zatrzymany w ramach współpracy międzynarodowej z Biurem Attache Spraw Wewnętrznych przy Ambasadzie Hiszpanii w Polsce oraz współpracy z Wydziałem Poszukiwań Jednostki do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Narkotykową – Seccion de Fujitios-UDYCO. Pomimo to, że mężczyzna pochodził z Pomorza trop za nim prowadził na Śląsk i to właśnie tam wpadł. Ukrywał się na jednym z osiedli w Mysłowicach. Policjanci z grupy tzw. łowców cieni CBŚP poszukiwali Daniela J. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez hiszpańskie organy ścigania. Mężczyzna był poszukiwany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wewnątrzwspólnotową dystrybucją środków odurzających w znacznych ilościach, o wartości co najmniej 106 tys. euro.

W ramach kolejnej współpracy międzynarodowej podjętej z policyjną jednostką poszukiwawczą FAST Niderlandy oraz punktem kontaktowym FAST Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji został zatrzymany 42-letni Adam U. Mężczyzna wpadł na terenie Niderlandów. Mazowszanin był ścigany od stycznia 2020 na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Płocku za przestępstwa narkotykowe. Jednak wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ukrywa się poza granicami kraju, dlatego w lipcu minionego roku wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. W efekcie czego CBŚP namierzyło jego miejsce przebywania, a służby niderlandzkie go zatrzymały.