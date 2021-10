Kolejne zatrzymania za nielegalny hazard Data publikacji 12.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejne 9 osób związanych z procederem prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Podejrzani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i urządzania nielegalnych gier hazardowych. Grozi im do 5 lat więzienia. Jest to kolejna realizacja w sprawie nadzorowanej przez śląski wydział Prokuratury Krajowej zwalczający przestępczość zorganizowaną. Wcześniej zatrzymano i przedstawiono zarzuty już 29 osobom, spośród których 20 trafiło do aresztu.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem nadzorowanym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sprawa dotyczy funkcjonowania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i innych miejscowości nielegalnych gier hazardowych na automatach.

Tym razem policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 9 osób, które były zatrudnione bezpośrednio w punktach, gdzie organizowano nielegalne gry hazardowe. Zatrzymano 6 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 20 do 66 lat. Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania nielegalnych gier hazardowych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazów kontaktowania się z pozostałymi współpodejrzanymi, a także zakazy opuszczania kraju.

Są to kolejne realizacje w tej sprawie. W czerwcu informowaliśmy o rozbiciu przez śląskich policjantów, wspólnie z funkcjonariuszami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym hazardem na Śląsku. Służby zatrzymały wtedy kilkunastu członków gangów i zlikwidowały 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi. Oprócz przechwyconych 209 automatów i ruletki do gry funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,5 mln złotych w różnych walutach oraz luksusowy samochód. Natomiast podczas realizacji we wrześniu policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 7 osób związany z nielegalnym hazardem.

