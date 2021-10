Atestacja koni służbowych Data publikacji 12.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 07-08.10.2021 roku na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie odbyła się atestacja koni Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. Ocenie poddano 6 z 7 koni.

Konie: Karmel, Cynober, VIR najbardziej doświadczone, odnowiły swoje uprawnienia, natomiast konie: Kontusz i Golden Dream uzyskały drugi stopień atestu, dzięki czemu będą mogły m.in. brać udział w zabezpieczeniach imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka.

Debiutantem podczas egzaminów był koń Ales, który zdał swój pierwszy egzamin i teraz będzie mógł wyjechać w swój pierwszy patrol.

Wszystkie konie zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podczas szkolenia oraz atestacji koni, pomocy udzielili uczniowie z klasy prawno - policyjnej Liceum Ogólnokształcącego nr VII w Szczecinie.

Konie z natury są zwierzętami ucieczki. Tymczasem konie pełniące służbę w Policji nie boją się ognia, wystrzałów, czy ruchu ulicznego. Odwaga tych zwierząt jest efektem długiego szkolenia, podczas którego powstaje wyjątkowa więź pomiędzy koniem i jeźdźcem - koń ufa jeźdźcowi na tyle, że potrafi iść do przodu, pomimo że instynkt mówi mu "uciekaj". Szkoleniem koni zajmują się sami jeźdźcy - nie ma centrum szkolenia takiego, w jakim są szkolone psy i ich przewodnicy.

Gotowość jeźdźca i konia do służby ocenia komisja, której przewodniczącą jest nadkom. Izabela Dobrowolska z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Przebieg atestacji można porównać do egzaminu na prawo jazdy - jest część egzaminu, która odbywa się na czworoboku, wtedy oceniana jest precyzja przejazdu, podczas którego koń musi wykonać ściśle określone zadania. Kolejna część, już poza czworobokiem, ma na celu ocenić przydatność użytkową konia - m.in. przejazd przez ogień, skoki przez przeszkody, przepychanie pozornika, przejazd przez beczki, jazda w szyku, działanie w pododdziałach zwartych, a wszystko to przy odgłosach pola walki. Kandydat na jeźdźca również podlega ocenie, dodatkowo przeprowadzany jest test pisemny z wiedzy teoretycznej.

kom. Agnieszka Kacprzak / Wydział Prewencji KWP w Szczecinie