Podziękowania od pokrzywdzonej kobiety dla policjanta za zaangażowanie w jej sprawie

Do Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich wpłynęły podziękowania od pokrzywdzonej kobiety, która dziękuje w nich za zaangażowanie i cierpliwość policjanta z wydziału kryminalnego w jej sprawie. Mimo, że podziękowania to „drobny” gest, wiele znaczą dla policjanta, jego przełożonych i wszystkich funkcjonariuszy strzeleckiej komendy. To potwierdzenie, że mundurowi wykonują swoje obowiązki z zaangażowaniem i profesjonalizmem znajdującym uznanie w oczach mieszkańców.