Akt oskarżenia wobec mężczyzny, który wprowadzał do obrotu zegarki z podrobionymi znakami towarowymi Data publikacji 12.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą zakończyli postępowanie, dotyczące wprowadzania do obrotu zegarków, które były „podróbkami” czasomierzy znanych producentów. Pokrzywdzeni producenci oszacowali swoje straty na łączną kwotę ponad 724 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał zarzuty z ustawy o prawie własności przemysłowej, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, przeprowadzili postępowanie dotyczące wprowadzania do obrotu zegarków z podrobionymi znakami towarowymi znanych producentów. Proceder ten został ujawniony przez policjantów jeszcze w ubiegłym roku. W wyniku czynności operacyjnych, a następnie żmudnej pracy procesowej zebrano materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 29-letniemu mieszkańcowi powiatu dzierżoniowskiego.

Mężczyzna zajmował się procederem sprzedaży czasomierzy za pośrednictwem sklepu internetowego i portalu aukcyjnego. Policjanci zabezpieczyli zegarki i zakończyli nielegalną działalność. Producenci oryginałów oszacowali straty na kwotę przekraczającą 724 tysięcy złotych.

Podejrzany usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu towaru oznaczonego zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie miał prawa używać. Teraz w zależności od wyroku sądu może on trafić nawet na 2 lata do więzienia.