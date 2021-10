Podziękowania dla 11-letniego Kuby, który wspólnie z policjantami uratował życie 4-letniego dziecka Data publikacji 12.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 11-letni Kuba z Sieradza od kilku dni jest bohaterem! Jego reakcja i działanie policjantów uratował życie 4-letniego dziecka. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Cezary Adamczyk oraz Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała pogratulowali Jakubowi niezwykłego rozsądku i dojrzałości. Młody bohater otrzymał również podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina.

Wielkim zaskoczeniem dla 11-letniego Kuby oraz jego koleżanek i kolegów klasy była wizyta na lekcji niecodziennych gości. Szkołę Podstawową Nr 1 w Sieradzu, którego uczniem jest młody bohater, odwiedził Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Cezary Adamczyk oraz Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, aby osobiście pogratulować i podziękować chłopcu za pomoc w uratowaniu życia 4-letniego dziecka. Gdyby nie czujność i właściwa reakcja Jakuba oraz szybkie działanie policjantów, mogło dojść do tragedii. Podkreślano jego niezwykłą dojrzałość i rozsądek mimo tak młodego wieku, a jego postawę stawiano jako wzór do naśladowania. "Jesteśmy dumni z Twojej postawy i z tego, że mamy takiego bohatera, jeszcze małego wzrostem, ale wielkiego charakterem - podkreślał insp. Cezary Adamczyk. Z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu oraz Prezydenta Miasta Sieradza Jakub otrzymał listy gratulacyjne i upominki. 11-latek otrzymał również podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina. Niespodzianką dla Jakuba oraz całej klasy było zaproszenie na wycieczkę do sieradkiej komendy, aby z bliska mogli poznać pracę policjanta. Jesteśmy dumni, że mamy tak rozsądnych i odpowiedzialnych nastolatków. Jakubowi życzymy dalszych sukcesów i realizacji swoich sportowych pasji.

(KWP w Łodzi / mw)