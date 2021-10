Dzielnicowy pomógł poszkodowanemu w wypadku drogowym Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłą niedzielę w godzinach wieczornych na drodze Ługowina – Święciechowo doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce jako pierwsi przybyli policjanci z Komisariatu Policji w Resku. Funkcjonariusze zastali w samochodzie zakleszczonego za kierownicą mężczyznę. Dzielnicowy asp. Dawid Banaszak udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej kierowcy Audi A4. Następnie pomagał on wydobyć mężczyznę z pojazdu przybyłym na miejsce strażakom.

Ustalono, że 25-latek poruszał się samochodem marki Audi A4 od strony miejscowości Ługowina do Święciechowa, gdy na drogę wybiegła zwierzyna leśna, z którą zderzył się, a następnie stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w drzewo. Na szczęście dzięki fachowo udzielonej pomoc poszkodowanemu mężczyźnie przez dzielnicowego oraz strażaków nie zakończyło się to tragicznie dla kierowcy Audi A 4. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Gryficach.

Na uwagę zasługuje fakt, że aspirant Dawid Banaszak posiada przeszkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ma spore doświadczenie w obsłudze tego typu zdarzeń z uwagi na pełnienie naczelnika w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przypominamy i apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach, tym bardziej jadąc w pobliżu kompleksów leśnych oraz przy obecnych warunkach atmosferycznych.

(KWP w Katowicach / kp)