Fikcyjne podróże służbowe Data publikacji 13.10.2021 Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli śledztwo dotyczące poświadczenia nieprawdy przez prezes zarządu jednego ze szpitali na terenie Tarnowskich Gór w sprawie podróży służbowych. Kobieta uzyskała w ten sposób nienależne korzyści majątkowe z tytułu rozliczenia delegacji na szkodę zarządzanej placówki. Podejrzanej grozi nawet do 5 lat więzienia.

Stróże prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach doprowadzili do końca śledztwo, w którym wykryli poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących służbowych wyjazdów w okresie od października 2015 do maja 2017 roku przez Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach im. dr Bronisława Hagera. Śledczy zabezpieczyli oryginały dokumentacji związanej z rozliczeniem wyjazdów służbowych i inne niezbędne dokumenty, przesłuchano ustalonych świadków, przeprowadzono wymagane analizy i oględziny zabezpieczonej dokumentacji oraz dokonano ustaleń co do stanu faktycznego. Zdecydowana większość podmiotów współpracujących ze szpitalem nie potwierdziła, we wskazanych im datach, osobistych wizyt podejrzanej w ich siedzibach. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zakwestionowano 42 wyjazdy na trasach wykazanych po terenie kraju, gdzie łączne odległości wynosiły ponad 14 tys. km. Zatrzymana kobieta usłyszała zarzut popełnienia przestępstw z art. 284 § 2 kk, a teraz o jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)